Наталья Водянова и Филипп Лам вынесут кубок мира перед началом финала ЧМ по футболу

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супермодель и филантроп Наталья Водянова вместе с чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии Филиппом Ламом вынесут на поле главный трофей ЧМ-2018 по футболу перед началом финального матча в России, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА).

Кубок мира будет находиться в специальном кейсе ручной работы. Замок и застежки кейса изготовлены из рутения - металла, получившего название в честь России и обозначенного в периодической системе химических элементов символом Ru.

Финал ЧМ-2018 пройдет 15 июля на московском стадионе "Лужники" и начнется в 18.00. За звание чемпиона мира поборются сборные Франции и Хорватии.-0-