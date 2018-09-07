7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по футболу будет ездить на автобусе c ливреей World of Tanks, сообщили БЕЛТА в минском офисе компании Wargaming.

"На этой неделе национальная сборная Беларуси по футболу получила новую форму. А в преддверии матча Беларусь - Сан-Марино новой "формой" обзавелся автобус команды: его обрядили в броскую ливрею в фирменной палитре World of Tanks, - рассказали в компании. - Этот "камуфляж" - плод совместной работы Ассоциации "Белорусская федерация футбола" и разработчиков World of Tanks".

По словам специалиста по связям с общественностью Wargaming Ивана Живицы, новую ливрею для автобуса сопровождает слоган "Наша гульня. Наша зборная", и это не простые слова. "Они подчеркивают нашу искреннюю поддержку родной команды по футболу, - сказал он. - Мы верим, что новый этап нашего сотрудничества станет важным шагом на пути к сближению фанатских баз футбола и "Танков" и что дополнительный приток горячих болельщиков вдохновит наших футболистов на новые победы".

Как отметил главный тренер национальной сборной Игорь Криушенко, бескомпромиссная борьба от начала и до конца, страсть, единство внутри коллектива и командная работа - это и про "Танки", и про футбол. "Наши аудитории совпадают: и футбольные, и танковые битвы - классические мужские увлечения, отлично дополняющие друг друга. Мы будем рады, если танкисты окажут нам достойную поддержку на протяжении всего отборочного цикла Лиги наций", - добавил он.

8 сентября на стадионе "Динамо" состоится матч Лиги наций УЕФА между сборными Беларуси и Сан-Марино. В рамках футбольного матча состоится турнир World of Tanks на "Динамо", который будет транслироваться на больших экранах стадиона. Чтобы принять в нем участие, необходимо приобрести билет и прийти на стадион за час до начала матча. С каждой трибуны будет отобрано три игрока, которые сразятся в боях "3 на 3" на танках Х уровня. Бои будут проходить на новой карте "Минск".

До начала футбольного матча пройдет два отборочных боя между четырьмя командами, сформированными из болельщиков с трибун A, B, C и D. В перерыве между таймами состоится финальная битва, которая будет показана на главном экране "Динамо". Все участники турнира World of Tanks на стадионе получат призы.

World of Tanks - это командная массовая многопользовательская онлайн-игра, посвященная бронированным машинам середины XX века. В распоряжении игроков свыше 30 боевых карт, созданных на основе реальных локаций времен Второй мировой войны, более 550 исторически достоверных единиц техники и возможность сразиться с танкистами со всего мира.

Wargaming - один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4 тыс. сотрудников. Аудитория игр Wargaming, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 млн пользователей на всех крупных игровых платформах.-0-