Национальная сборная Беларуси по футболу сыграет в Кишиневе с Молдовой в Лиге наций

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по футболу сыграет сегодня в Кишиневе с Молдовой во втором туре Лиге наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После стартовых матчей в дивизионе D в группе 2 команды подходят с разным настроением к очному противостоянию. Подопечные Игоря Криушенко разгромили 8 сентября на стадионе "Динамо" в Минске Сан-Марино - 5:0, в то время как Молдова в гостях потерпела неожиданно крупное поражение от Люксембурга - 4:0. После этой неудачи хозяева поля в Кишиневе на стадионе "Зимбру" постараются реабилитироваться перед своими болельщиками, о чем заявили в СМИ перед встречей с белорусами.

Команда под руководством Игоря Криушенко прибыла в столицу Молдовы 9 сентября. Как отметили в пресс-службе БФФ, сборная провела пару теоретических занятий и тренировку на "Зимбру". Ранее команды Молдовы и Беларуси встречались шесть раз: две победы у наших футболистов, две - у соперников, а еще две игры завершились вничью.

Матч Молдова - Беларусь начнется сегодня на стадионе "Зимбру" в 21.45. Прямую трансляцию проведет телеканал "Беларусь 5".

Во втором туре в группе 2 сегодня также сыграют Сан-Марино и Люксембург (21.45). В дивизион D входят еще 12 команд с наиболее низким рейтингом УЕФА, которые, кроме группы 2, разбиты еще на три квартета. Победители групп сыграют в плей-офф, а лучшая сборная получит право выступить на чемпионате Европы 2020 года.

Лига наций - новый турнир, который организован УЕФА и призван заменить большинство товарищеских матчей национальных команд официальными, что позволит играть с равными по классу соперниками и обеспечит стабильное развитие футбола на уровне сборных.-0-