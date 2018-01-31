Названы составы команд на матч теннисного Кубка Федерации Беларусь – Германия

31 января, Минск /Корр БЕЛТА/. Капитаны сборных Беларуси и Германии назвали составы команд на матч Кубка Федерации между теннисистками Беларуси и Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наставник сборной Беларуси Эдуард Дубров сделал ставку на игроков, которые в прошлом сезоны дошли до финала неофициального командного чемпионата мира - Александру Саснович, Арину Соболенко, Веру Лапко и Лидию Морозову.

Под началом капитана сборной Германии Йенса Герлаха сыграют три теннисистки - Татьяна Мария, Анна-Лена Фридзам и Анна-Лена Гренефельд.

Матч первого раунда мировой группы Беларусь – Германия пройдет на корте минской "Чижовка-Арены" 10-11 февраля.-0-