Немецкие саночники завоевали золото и бронзу в соревнованиях двоек на Олимпиаде, у австрийцев серебро

14 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Представители Германии и Австрии завоевали награды Олимпиады-2018 в мужских соревнованиях на двухместных санях, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Олимпийскими чемпионами стали немецкие спортсмены Тобиас Вендль и Тобиас Арльт с результатом по итогам двух попыток 1 мин. 31,697 сек. Для этого дуэта нынешний золотой успех стал уже третьим на зимних Играх разных лет.
Второе место с отставанием от чемпионов на 0,088 сек. заняли австрийские саночники Петер Пенц и Георг Фишлер. Бронзу выиграл еще один дуэт из Германии Тони Эггерт и Саша Бенекен (+0,290 сек).
Турнир саночников на Олимпиаде в Пхенчхане финиширует 15 февраля, когда будут разыграны медали в командных соревнованиях у мужчин.-0-
Фото Синьхуа - БЕЛТА.
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