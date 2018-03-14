НОК Беларуси подвел итоги акции "Разам з камандай!"

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный олимпийский комитет подвел итоги республиканской акции "Разам з камандай!", проводившейся с целью вовлечения населения в пропаганду олимпийских ценностей и поддержки сборной Беларуси на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела информации НОК Беларуси Виктория Меннанова.

В акции, которая прошла с 21 декабря 2017 года по 25 февраля текущего, приняли участие свыше 2,5 тыс. человек. Свои работы присылали организованные группы школьников, студентов и даже семьи. Желающие создавали лозунг белорусской сборной, фотографировались на фоне спортивных объектов или с предметами, которые ассоциируются с олимпийским движением, направляли пожелания в адрес спортсменов и размещали пожелания на своих страницах в социальных сетях с официальными хэштегом акции #разамзкамандай. В социальной сети "Вконтакте" ее участниками стали 1250 человек, в Instagram - 1127, Facebook - около 200, также еще 303 человека, посетившие НОК Беларуси с экскурсией.

"Люди разного возраста - от самых маленьких (воспитанники ГУО "Ясли-сад №45 г. Минска") и до более старших (олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Игр-1960 Сергей Макаренко, именитые спортсмены Любовь Черкашина, Марина Литвинчук, Максим Мирный и другие) - участвовали в акции. Все работы были отправлены в штаб белорусской делегации в Олимпийской деревне Пхенчхана, где из них выбрали тридцать лучших, авторы которых будут поощрены специальными призами в апреле текущего года", - отметила Виктория Меннанова.

В Национальном олимпийском комитете рассказали, что самым крупным мероприятием во время акции "Разам з камандай!" стал спортивно-массовый праздник Минской области, прошедший на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи". -0-