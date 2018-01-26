НОК оптимизирует работу представительств в регионах

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный олимпийский комитет Беларуси оптимизирует работу представительств этой организации в регионах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Исполком Национального олимпийского комитета принял решение сохранить представительства в виде организационных структур республиканского общественного объединения без прав юридического лица, состоящих из членов НОК в регионах, председателей и контрольно-ревизионных органов.

Как пояснили в НОК, оптимизация штата и аппарата позволят продолжить работу представительств, где функции развития олимпийского движения в регионах будут закреплены за председателями и общественным активом из числа членов НОК Беларуси, специалистов спортивных и образовательных учреждений регионов в непосредственном взаимодействии с центральным аппаратом олимпийского комитета.

"Вместе с тем будут сохранены имеющиеся у представительств проекты, программы поддержки и развития олимпийского движения, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений в регионах. В свою очередь, центральный аппарат НОК Беларуси готов оказывать поддержку своим организационным структурам при возникновении вопросов в новых условиях работы", - отметили в пресс-службе.-0-