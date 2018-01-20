Норвежец Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ в Италии

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежец Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Скандинавский биатлонист уверенно провел гонку, не допустив ни одного промаха - 29 мин. 52,3 сек. Вторым финишировал француз Мартен Фуркад - +1 мин. 11,2 сек. (1+0+0+0), третьим стал россиянин Антон Шипулин - +1 мин. 31,6 сек. (1+0+0+0).

Мартен Фуркад

Белорус Владимир Чепелин, сенсационно занявший 9-е место в спринте, в гонке преследования допустил шесть промахов на четырех огневых рубежах и финишировал 45-м - +5 мин. 02,2 сек. (2+1+2+1). Роман Елетнов завершил выступление на 50-й позиции - +5 мин. 57,4 сек. (1+0+3+3).

Владимир Чепелин

Роман Елетнов

Шестой этап Кубка мира по биатлону завершится 21 января двумя гонками с массового старта. В 14.30 начнется выступление у женщин, в 16.45 старт примут мужчины.

Выступления в Антхольце станут заключительными официальными стартами для многих биатлонистов перед Олимпийскими играми в Пхенчхане (9-25 февраля). Некоторые известные атлеты, например, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, планируют принять участие в чемпионате Европы, который с 24 по 28 января примет итальянский Риднау.-0-