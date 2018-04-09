9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен объявил о завершении карьеры, сообщает ТАСС.

По словам спортсмена, в настоящее время ему не хватает мотивации для дальнейшей работы и участия в соревнованиях.

По итогам прошедшего сезона Свендсен занял 24-ю строчку в общем зачете Кубка мира. На Олимпиаде в Пхенчхане он завоевал бронзовую медаль в масс-старте, а также два серебра в мужской и смешанной эстафете.

Свендсен является обладателем восьми олимпийских медалей, Кубка мира по биатлону. 12 раз он удостаивался звания чемпиона мира. По числу побед в олимпийских соревнованиях по биатлону Эмиль Хегле уступает только своему соотечественнику Уле-Эйнару Бьорндалену и французу Мартену Фуркаду.-0-