9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен объявил о завершении карьеры, сообщает ТАСС.
По словам спортсмена, в настоящее время ему не хватает мотивации для дальнейшей работы и участия в соревнованиях.
По итогам прошедшего сезона Свендсен занял 24-ю строчку в общем зачете Кубка мира. На Олимпиаде в Пхенчхане он завоевал бронзовую медаль в масс-старте, а также два серебра в мужской и смешанной эстафете.
Свендсен является обладателем восьми олимпийских медалей, Кубка мира по биатлону. 12 раз он удостаивался звания чемпиона мира. По числу побед в олимпийских соревнованиях по биатлону Эмиль Хегле уступает только своему соотечественнику Уле-Эйнару Бьорндалену и французу Мартену Фуркаду.-0-
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