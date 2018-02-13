Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо выиграл олимпийский классический спринт

13 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо выиграл спринтерскую гонку классическим стилем на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Олимпийский чемпион в финале показал время 3 мин. 05,75 сек. Обладателем серебра стал итальянец Федерико Пеллегрино (+1,34 сек.), бронзовая медаль у россиянина Александра Большунова (+1,36 сек.).
Единственный белорус в этом виде программы Александр Воронов не сумел пробиться в число соискателей наград, завершив выступление после четвертьфинальной стадии.-0-
Фото Андрея Покумейко.
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