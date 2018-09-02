Новое мини-футбольное поле появилось в Иваново

2 сентября, Иваново /Корр. БЕЛТА/. В Иваново во время празднования Дня белорусской письменности состоялось открытие новой мини-футбольной площадки, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый спортивный объект оборудован в городском парке. Он обустроен по социальному проекту "Bonfesto - детям", который совместно реализуют ОАО "Туровский молочный комбинат", ассоциация "Белорусская федерация футбола" и местные органы власти. В распоряжение юных футболистов Ивановского района предоставлена площадка с искусственным покрытием, также передан необходимый инвентарь для занятий спортом.

"Развитие детского спорта, как кирпичик в фундаменте здания, - без этого невозможны высшие достижения, в том числе в футболе. Нам нужны хорошие тренеры, талантливые дети, хорошие условия для занятий. Новая площадка в Иваново - один из примеров. Потихоньку, но в каждом районном центре мы должны создать достойные условия для занятий разными видами спорта", - подчеркнул министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Он добавил, что сам более 20-ти лет назад играл в футбол в Ивановской спортивной детско-юношеской школе, участвовал в соревнованиях.

"Проект важный. Это наша возможность приложить максимум усилий для внедрения в общество принципов здорового образа жизни, правильного питания, чтобы вырастить поколение, которое принесет нашей стране новые победы", - отметила заместитель директора по развитию и маркетингу ОАО "Туровского молочного комбината" Наталья Черник.

Планируется, что до конца года площадки по этому социальному проекту появятся еще в восьми городах Беларуси. В частности, новое мини-футбольное поле откроется 8 сентября в городе Высокое Каменецкого района. На очереди Верхнедвинск, Несвиж и другие райцентры.-0-