Новое руководство ФИДЕ высоко ценит возможности Беларуси в организации международных турниров

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое руководство Международной федерации шахмат (ФИДЕ) высоко ценит возможности Беларуси в организации международных турниров. Об этом рассказала сегодня в пресс-центре БЕЛТА вице-президент этой спортивной организации, председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"С прежним руководством ФИДЕ всегда складывались конструктивные и деловые отношения. Кандидатуру нового руководителя ФИДЕ Аркадия Дворковича Беларусь поддерживала изначально. Президент Международной федерации в своем выступлении при представлении нашей кандидатуры отметил, что Беларусь известна не только умением хорошо провести международные шахматные турниры, но и более масштабные соревнования. И ФИДЕ высоко ценит это", - рассказала Анастасия Сорокина.

Она также отметила, что заседание обновленного президентского совета ФИДЕ состоится в ноябре в Лондоне, где будут определены задачи и перспективы международной федерации на ближайшее время.

Всемирная шахматная олимпиада в Минске состоится в 2022 году, в 2020-м этот крупный турнир примет Ханты-Мансийск.-0-

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