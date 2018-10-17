Новый сезон Кубка мира по биатлону откроется в декабре в Поклюке

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил календарь нового сезона Кубка мира. Первый кубковый этап пройдет в словенской Поклюке в начале декабря 2018 года, а заключительный - в марте 2019-го в норвежском Холменколлене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вот как выглядит полный календарь кубковых этапов:

1-й. Поклюка (Словения)

2 декабря - сингл-микст и смешанная эстафета.

5 декабря - индивидуальная гонка (мужчины).

6 декабря - индивидуальная гонка (женщины).

7 декабря - спринт (мужчины).

8 декабря - спринт (женщины).

9 декабря - гонка преследования (мужчины) и гонка преследования (женщины).

2-й. Хохфильцен (Австрия)

13 декабря - спринт (женщины).

14 декабря - спринт (мужчины).

15 декабря - гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).

16 декабря - эстафета (женщины) и эстафета (мужчины).

3-й. Нове-Место (Чехия)

20 декабря - спринт (мужчины).

21 декабря - спринт (женщины).

22 декабря - гонка преследования (мужчины) и гонка преследования (женщины).

23 декабря - масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).

4-й. Оберхоф (Германия)

10 января - спринт (женщины).

11 января - спринт (мужчины).

12 января - гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).

13 января - эстафета (женщины) и эстафета (мужчины).

5-й. Рупольдинг (Германия)

16 января - спринт (мужчины).

17 января - спринт (женщины).

18 января - эстафета (мужчины).

19 января - эстафета (женщины).

20 января - масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).

6-й. Антхольц (Италия)

24 января - спринт (женщины).

25 января - спринт (мужчины).

26 января - гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).

27 января - масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

7-й. Кэнмор (Канада)

7 февраля - индивидуальная гонка (мужчины) и индивидуальная гонка (женщины).

9 февраля - эстафета (мужчины) и эстафета (женщины).

10 февраля - масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).

8-й. Солт-Лейк-Сити (США)

14 февраля - спринт (женщины).

15 февраля - спринт (мужчины).

16 февраля - масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

17 февраля - сингл-микст и смешанная эстафета.

9-й. Холменколлен (Норвегия)

21 марта - спринт (женщины).

22 марта - спринт (мужчины).

23 марта - гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).

24 марта - масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

Перед заключительным кубковым этапом лучшие биатлонисты планеты соберутся в шведском Эстерсунде на чемпионате мира, который пройдет с 7 по 17 марта.-0-