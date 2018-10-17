Новый сезон Кубка мира по биатлону откроется в декабре в Поклюке

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил календарь нового сезона Кубка мира. Первый кубковый этап пройдет в словенской Поклюке в начале декабря 2018 года, а заключительный - в марте 2019-го в норвежском Холменколлене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Вот как выглядит полный календарь кубковых этапов:
1-й. Поклюка (Словения)
2 декабря - сингл-микст и смешанная эстафета.
5 декабря - индивидуальная гонка (мужчины).
6 декабря - индивидуальная гонка (женщины).
7 декабря - спринт (мужчины).
8 декабря - спринт (женщины).
9 декабря - гонка преследования (мужчины) и гонка преследования (женщины).
2-й. Хохфильцен (Австрия)
13 декабря - спринт (женщины).
14 декабря - спринт (мужчины).
15 декабря - гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
16 декабря - эстафета (женщины) и эстафета (мужчины).
3-й. Нове-Место (Чехия)
20 декабря - спринт (мужчины).
21 декабря - спринт (женщины).
22 декабря - гонка преследования (мужчины) и гонка преследования (женщины).
23 декабря - масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).
4-й. Оберхоф (Германия)
10 января - спринт (женщины).
11 января - спринт (мужчины).
12 января - гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
13 января - эстафета (женщины) и эстафета (мужчины).
5-й. Рупольдинг (Германия)
16 января - спринт (мужчины).
17 января - спринт (женщины).
18 января - эстафета (мужчины).
19 января - эстафета (женщины).
20 января - масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).
6-й. Антхольц (Италия)
24 января - спринт (женщины).
25 января - спринт (мужчины).
26 января - гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
27 января - масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).
7-й. Кэнмор (Канада)
7 февраля - индивидуальная гонка (мужчины) и индивидуальная гонка (женщины).
9 февраля - эстафета (мужчины) и эстафета (женщины).
10 февраля - масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).
8-й. Солт-Лейк-Сити (США)
14 февраля - спринт (женщины).
15 февраля - спринт (мужчины).
16 февраля - масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).
17 февраля - сингл-микст и смешанная эстафета.
9-й. Холменколлен (Норвегия)
21 марта - спринт (женщины).
22 марта - спринт (мужчины).
23 марта - гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
24 марта - масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).
Перед заключительным кубковым этапом лучшие биатлонисты планеты соберутся в шведском Эстерсунде на чемпионате мира, который пройдет с 7 по 17 марта.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4365 BYN
|2.432 BYN
|2.439 BYN
|USD
|2.1066 BYN
|2.104 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.221 BYN
|3.21 BYN
|3.224 BYN