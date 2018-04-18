Новым главным тренером солигорского "Шахтера" стал Сергей Ташуев

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым главным тренером солигорского футбольного клуба "Шахтер" стал Сергей Ташуев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.

"По соглашению сторон прекращено сотрудничество с главным тренером основной команды Мареком Зубом. Вместе с ним "Шахтер" покидают тренеры Сергей Подпалый, Рудольф Дюверне, а также заместитель директора по спортивной работе и развитию Дмитрий Хохлов. Клуб благодарит их за работу и желает удачи в дальнейшей карьере", - проинформировали в пресс-службе. На собрании с командой руководство представило нового главного тренера. Им стал российский специалист Сергей Ташуев.

В сезоне 2015-2016 годов Сергей Ташуев работал с краснодарской "Кубанью".

Свой тренерский путь он начал в 1992 году. В разные годы специалист возглавлял такие команды, как "Салют-Энергия" (Белгород), "Краснодар", "Спартак-Нальчик", "Салют" (Белгород), "Металлург" (Донецк), "Анжи" (Махачкала).-0-