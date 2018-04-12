Областной центр поддержки спорта создали в Бресте

12 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте создан областной центр поддержки спорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.
Здание центра располагается на ул. Леваневского. Его специалисты будут взаимодействовать с начинающими и опытными спортсменами по вопросам их подготовки к важным стартам, заниматься организацией встреч с ведущими атлетами Брестской области, других мероприятий, популяризирующих спорт и здоровый образ жизни. "Первоочередная задача - привлечение внебюджетных средств для поддержки спортсменов высокого класса, которые готовятся к престижным международным соревнованиям, в том числе чемпионатам мира и Европы. Не менее важно организовывать проекты для детей, чтобы популяризировать среди них занятия спортом", - отметили в управлении.
Особую ставку в учреждении сделают на встречи начинающих спортсменов с их звездными коллегами, в том числе представителями инваспорта. Такие мероприятия призваны стимулировать юных атлетов к достижению новых спортивных высот.
Главным украшением центра станет зал спортивной славы. Его экспозиция расскажет об успехах представителей Брестской области на мировой арене. Отдельный раздел выставки будет посвящен спортсменам с ограниченными возможностями.-0-
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