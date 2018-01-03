Обыграть "Металлург" позволили дисциплинированные действия в защите - тренер "Динамо"

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дисциплинированные действия в защите позволили обыграть "Металлург". Такое мнение высказал после успешного завершения встречи в Магнитогорске (2:1) наставник минского "Динамо" Горди Дуайер, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Динамовцы смогли сегодня сыграть дисциплинированно в защите, старались нейтрализовать опасных форвардов соперника. Четкая игра в обороне позволила нам добиться успеха. Это очень важные три очка для минчан", - отметил Горди Дуайер.

Белорусская команда одержала вторую важную победу подряд. 29 декабря на домашней площадке был повержен питерский СКА (6:3), сегодня "зубры" обыграли еще одного гранда КХЛ - магнитогорский "Металлург" (2:1). Минчане победили в Магнитогорске спустя восемь лет.

Хоккеисты минского "Динамо" набрали 64 очка в 47 играх и занимают в турнирной таблице Западной конференции десятое место, но всего на четыре очка отстают от восьмой позиции, которую занимает московский "Спартак".

Ближайший матч команде Горди Дуайера предстоит провести 5 января в Екатеринбурге с "Автомобилистом", а 9 января на "Минск-Арене" - выдержать натиск ярославского "Локомотива".-0-