Обыграть "Металлург" позволили дисциплинированные действия в защите - тренер "Динамо"

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дисциплинированные действия в защите позволили обыграть "Металлург". Такое мнение высказал после успешного завершения встречи в Магнитогорске (2:1) наставник минского "Динамо" Горди Дуайер, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Динамовцы смогли сегодня сыграть дисциплинированно в защите, старались нейтрализовать опасных форвардов соперника. Четкая игра в обороне позволила нам добиться успеха. Это очень важные три очка для минчан", - отметил Горди Дуайер.
Белорусская команда одержала вторую важную победу подряд. 29 декабря на домашней площадке был повержен питерский СКА (6:3), сегодня "зубры" обыграли еще одного гранда КХЛ - магнитогорский "Металлург" (2:1). Минчане победили в Магнитогорске спустя восемь лет.
Хоккеисты минского "Динамо" набрали 64 очка в 47 играх и занимают в турнирной таблице Западной конференции десятое место, но всего на четыре очка отстают от восьмой позиции, которую занимает московский "Спартак".
Ближайший матч команде Горди Дуайера предстоит провести 5 января в Екатеринбурге с "Автомобилистом", а 9 января на "Минск-Арене" - выдержать натиск ярославского "Локомотива".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3814 BYN
|2.38 BYN
|2.389 BYN
|USD
|1.979 BYN
|1.986 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.4342 BYN
|3.41 BYN
|3.435 BYN