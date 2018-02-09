Огонь XXIII зимних Олимпийских игр зажгла фигуристка Ен А Ким

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огонь XXIII зимних Олимпийских игр на стадионе в Пхенчхане зажгла известная южнокорейская фигуристка олимпийская чемпионка Ен А Ким, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Олимпийский огонь по традиции был зажжен 24 октября 2017 года в Олимпии и 1 ноября был доставлен в Республику Корея.

За церемонией открытия Игр-2018 непосредственно на трибунах олимпийского стадиона наблюдали 35 тыс. зрителей, для которых в морозную погоду были приготовлены пледы и грелки. По данным организаторов, телетрансляцию церемонии открытия посмотрели более миллиона любителей спорта на всех континентах планеты.

Зимние Игры-2018 продлятся в Пхенчхане до 25 февраля. Будет разыграно 102 комплекта наград, за которые поспорят более 2,5 тыс. спортсменов из 92 стран мира. Беларусь представят 32 атлета, они выступят в шести видах спорта.-0-