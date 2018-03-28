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О'Каллаган: делегаты европейских НОК довольны ходом подготовки к II Европейским играм

Спорт 28.03.2018 | 18:59
Реконструкция стадиона "Динамо"
Реконструкция стадиона "Динамо"
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28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегаты европейских Национальных олимпийских комитетов и представители ЕОК довольны ходом подготовки к II Европейским играм. Об этом заявил сегодня журналистам главный консультант Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Пирс О'Каллаган во время посещения стадиона "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине дня состоялось совместное заседание с представителями фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" и представителями ЕОК, а после гости посетили спортивные объекты, которые будут задействованы в июне следующего года в ходе Европейских игр.

"Участники встречи впечатлены ходом работ на "Динамо". Мы знаем, что это исторический объект. Очень интересно наблюдать за реконструкцией стадиона, как сочетаются его историческая часть и современные технологии. Должен отметить, что стадион за последний год значительно преобразился. Уверен, многие любители спорта ждут того момента, когда можно будет приобрести билеты на церемонии открытия и закрытия II Европейских игр", - отметил Пирс О'Kаллаган.

Как рассказал заместитель начальника по производству управления №94 "Стройтреста №1" Денис Повод, общестроительные работы на стадионе "Динамо" завершены. Сейчас ведется отделка внутренних помещений и монтаж кровли стадиона. К 31 мая планируется завершить все основные работы на этом объекте.

Многие из делегатов Национальных олимпийских комитетов подчеркивали, что Минск имеет высокую степень готовности к старту II Европейских игр. "Группа, которая сегодня посетила Минск, приятно удивлена готовностью столицы Беларуси к предстоящему европейскому форуму. Многие объекты могут уже в ближайшее время принять соревнования международного уровня, четко выдерживается план по подготовке, это ощущается на каждом спорткомплексе", - сказал представитель НОК Азербайджана Анар Багиров.

Делегация европейских НОК ознакомилась также с работой минского комплекса Sporting Сlub, где состоятся соревнования по стендовой стрельбе.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах, в соревнованиях примут участие более 4000 атлетов из 50 стран. В программу включены 15 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, футбол пляжный.

Соревнования в 10 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-

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Евроигры, Европейские игры
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