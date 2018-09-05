Около 200 юных гребцов из Беларуси и Украины посоревнуются в Бресте за призы Сергея Макаренко

5 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Открытые республиканские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек на призы олимпийского чемпиона Сергея Макаренко пройдут 5-7 сентября на Гребном канале в Бресте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре олимпийского резерва по гребле.

Ожидается, что в открытом первенстве примут участие около 200 юных каноистов и байдарочников 2002-2005 годов рождения. Своих лучших воспитанников делегировали команды из Брестской области, других регионов Беларуси. Украинскую школу гребли представят юниоры из Ковеля, Луцка, Шацка, Одессы, Киева. Помимо заездов на Гребном канале, в программе соревнований запланирована встреча с олимпийским чемпионом, во время которой он поделится с подрастающей сменой гребцов своим богатым опытом. По традиции состоится фотографирование и автограф-сессия. Также Сергей Макаренко лично вручит награды победителям.

"Любые соревнования полезны. Кроме опыта, они помогают спортсмену развить много качеств, необходимых в жизни: настойчивость, целеустремленность, выносливость. Это всегда интересно. И для тренерских кадров очень полезно знать, на каком уровне подготовки находится его спортсмен. Причем важна не только физическая, но и психологическая подготовка. Это очень серьезная вещь", - отметил Сергей Макаренко. По его мнению, в современной Беларуси гребля сохранила свои лучшие традиции, чему способствует созданная в стране база для занятия этим видом спорта.

Организатором выступает управление спорта и туризма Брестского облисполкома. Соревнования проводятся в целях развития и популяризации гребли на байдарках и каноэ, повышения уровня спортивного мастерства.

Первый раз открытое первенство Брестской области по гребле на байдарках и каноэ на призы олимпийского чемпиона С.Л.Макаренко прошло в октябре 2010 года и было посвящено 50-летнему юбилею с момента завоевания белорусскими олимпийцами первой золотой медали. Сергей Макаренко - олимпийский чемпион (1960 год, Рим), чемпион мира (1963 год), двукратный чемпион Европы (1961 и 1963 годы), неоднократный чемпион СССР (1959-1963 годы) на различных дистанциях, заслуженный мастер спорта СССР, кавалер ордена "Знак Почета", почетный гражданин Бреста.-0-