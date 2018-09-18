Олег Знарок подтвердил информацию о переговорах с ХК "Динамо-Минск"

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный хоккейный тренер Олег Знарок не опроверг информацию об интересе со стороны минского "Динамо", об этом было заявлено в эфире спортивного телеканала "Беларусь 5", сообщает БЕЛТА.
В телефонном разговоре с журналистами Олег Знарок отметил, что "разговоры идут". В минском "Динамо" информацию о ходе переговоров с Олегом Знарком не комментируют. Вчера команда со всем тренерским штабом отправилась в выездное турне по маршруту Ярославль-Череповец-Москва.
Многие российские эксперты невысоко оценивают возможность перехода бывшего главного тренера сборной России по хоккею в стан "зубров". Такое мнение основано на результатах минчан в чемпионате КХЛ, и вряд ли смена тренера сможет существенно изменить положение дел.
За тренерскую карьеру Олег Знарок трижды становился обладателем Кубка Гагарина (дважды с московским "Динамо" и питерским СКА), а на посту главкома сборной России выигрывал чемпионат мира 2014 года в Минске и Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.
Минское "Динамо" после шести матчей в новом сезоне чемпионата КХЛ с двумя очками занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.-0-
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