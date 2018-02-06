Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Международного олимпийского комитета утвердил даты, в которые будут проходить Олимпиада и Паралимпиада 2024 года в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного паралимпийского комитета.

Олимпиада-2024 состоится с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.

"Олимпиада и Паралимпиада в Париже пройдут на неделю раньше запланированного срока. Эти изменения связаны с желанием МОК и МПК содействовать организации соревнований и создать наилучшие условия для Паралимпиады, первая часть которой придется на период школьных каникул", - отмечается в сообщении.-0-