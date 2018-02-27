Как встречали олимпийскую команду Беларуси на родине. ОНЛАЙН

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийские чемпионки по биатлону в эстафете 4х6 км Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева, а также команды по конькобежному спорту, лыжным гонкам, горнолыжному спорту, медицинская и административная группы вернулись сегодня из Пхенчхана, передает корреспондент БЕЛТА.

В Национальном аэропорту Минск спортсменов встречали руководители спортивной отрасли во главе с первым вице-президентом НОК Андреем Асташевичем и первым заместителем министра спорта и туризма Вячеславом Дурновым.

Андрей Асташевич отметил, что остался доволен выступлением белорусских конькобежцев. "Наши конькобежцы подошли близко к пьедесталу. Что касается ситуации, которая случилась с Антоном Кушниром, то во фристайле, как и в художественной гимнастике, выставляется много специфических баллов. Мы вовремя спохватились, спасибо Президенту, думаю, что в будущем судьи будут оценивать именно качество прыжка. Но фристайлисты показали, какая у нас сильная школа", - заявил он.

По прилете спортсмены поделились эмоциями от прошедшей Олимпиады. Надежда Скардино рассказала, что в первый день ей не верилось в победу. "Шоковое состояние, но чем-то и волшебное. В Сочи была первая медаль, но там была личная, а тут командная, эмоции, наверное, в четыре раза сильнее", - отметила она.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, что после победной гонки команда собралась вместе с тренерами и обсудила гонку. "Вспомнили моменты, от которых у всех мурашки шли по телу. Мы еще раз прожили эту гонку, посидели полчаса, а потом пошли спать и отдыхать, но заснуть удалось не сразу. Наша команда всегда была дружна, что мы и доказали этим золотом. Каждая Олимпиада особенная, эта была по-настоящему азиатской, восточной", - подчеркнула спортсменка.

Конькобежка Марина Зуева отметила, что не полностью реализовала себя на этой Олимпиаде. "Не было сильных эмоций, может быть, если бы я полностью себя реализовала, было бы по-другому. Собой я довольна, но на тренировках делала лучше. Завтра уже начну готовиться к следующим соревнованиям", - сказала она.

Главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту Сергей Минин добавил, что команда выступила на Олимпиаде достойно. "Ребят гложет, конечно, что они не полностью реализовали себя. Глубокого анализа еще не проводили, но в целом результатом довольны, в масс-старте хорошо выступили. Думаю, что специалисты в конькобежном спорте, болельщики, молодые спортсмены не скучали во время трансляции", - сказал он.

На Олимпийских играх в Пхенчхане сборная Беларуси завоевала две золотые и одну серебряную медали. В итоге белорусская команда заняла 15-е место в медальном зачете.-0-

Фото Геннадия Жинкова.