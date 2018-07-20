Олимпийский музей Беларуси пополнился экспонатами от тренера фристайлистов Николая Козеко

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прославленный спортивный тренер олимпийских чемпионов по фристайлу Николай Козеко сегодня передал Олимпийскому музею Беларуси несколько ценных экспонатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Главным из них стал орден Почета, которым Николай Козеко был награжден в 2010 году за победу Алексея Гришина на XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере. Кроме того, наставник передал в дар музею нагрудный знак тренера за подготовку чемпионки СССР среди женщин в лыжной акробатике Светланы Бондарчук, который был получен на первом чемпионате Советского Союза по фристайлу в 1988 году. Нашел свое место в музее и нагрудный знак серебряного призера чемпионата СССР по прыжкам на батуте, который Николай Козеко завоевал в 1971 году.

Николай Козеко, которому сейчас 68 лет, родился в Минске и первые шаги в спорте делал в качестве прыгуна на батуте, завоевав немало наград на всесоюзных и международных соревнованиях. Перейдя на тренерскую работу, он работал с командой по прыжкам в воду, а с 1986 года является бессменным наставником белорусских мастеров фристайла. Его воспитанниками являются чемпионы и призеры шести Олимпиад подряд - Дмитрий Дащинский (бронза Нагано-1998, серебро Турина-2006), Алексей Гришин (бронза Солт-Лейк-Сити-2002, золото Ванкувера-2010), Алла Цупер (золото Сочи-2014), Антон Кушнир (золото Сочи-2014) и Анна Гуськова (золото Пхенчхана-2018).-0-