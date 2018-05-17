17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены полуфиналисты чемпионата мира по хоккею в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Латвии в матче с одним из фаворитов турнира - хоккеистами Швеции - смогла показать интересную игру и навязать упорную борьбу. Под занавес второго периода латвийцы уступали 0:1, но сумели сравнять счет после мощного броска Теодороса Блугерса - 1:1. Скандинавские хоккеисты часто удалялись, и Латвия имела неплохие шансы выйти вперед, реализовав численное большинство. Перехватить инициативу шведы смогли лишь в заключительные двадцать минут игры. Автором одного из самых красивых голов турнира стал Виктор Арвидссон, который подправил шайбу в ворота соперников после передачи Матиаса Экхольма. Шведы добились победы со счетом 3:2 и сыграют в полуфинале с хоккеистами США.

С неожиданным результатом завершилась четвертьфинальная встреча сборных Финляндии и Швейцарии. Альпийская команда сумела добиться победы 3:2 и выйти в 1/2 финала, где встретится со сборной Канады. Оба полуфинальных матча состоятся 19 мая в Копенгагене.-0-