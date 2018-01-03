Определены полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею в Баффало

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам матчей 1/4 финала стали известны полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею (U-20), который проходит в американском Баффало, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева турнира в присутствии 6 тыс. зрителей обыграли соперников из России - 4:2. Голевым дублем в составе США отметился Киффер Беллоуз. Канада разгромила в четвертьфинале Швейцарию - 8:2. Считавшиеся фаворитами встречи с чехами хоккеисты Финляндии уступили соперникам в серии буллитов со счетом 3:4. Сборная Швеции с минимальным преимуществом обыграла Словакию - 3:2.

В полуфинале мирового первенства 4 января сыграют Канада - Чехия и Швеция - США. В этот же день сборная Беларуси проведет свой второй матч с Данией (начало в 20.00) в утешительном раунде за право остаться в элитном дивизионе. Первый матч, как сообщалось, завершился поражением команды Юрия Файкова (4:5).-0-