Определились пары полуфиналистов розыгрыша Кубка Беларуси по футболу

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Доме футбола прошла жеребьевка полуфинальных пар розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующий владелец трофея брестское "Динамо" дважды встретится с могилевским "Днепром". Борисовский БАТЭ будет соперничать с гродненским "Неманом".
Первые полуфинальные встречи состоятся 18 апреля в Бресте и Борисове, ответные поединки за выход в финал пройдут 2 мая в Гродно и Могилеве.
Решающий кубковый поединок состоится 19 мая в Могилеве.-0-
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