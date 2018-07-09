Определился победитель главного в Беларуси корпоративного турнира по мини-футболу

Решающие матчи третьего "Кубка бизнеса по футболу" состоялись в субботу, 7 июля. Победители турнира - команда "Хёндэ Автоград" - получили возможность представить нашу страну на чемпионате Европы среди корпоративных команд.

"Кубок бизнеса по футболу" – самый статусный в Беларуси корпоративный турнир по мини-футболу, который организует коммуникационная компания GBS при поддержке Белорусской федерации футбола (АБФФ). По мнению начальника отдела массового футбола Ассоциации Виталия Крупицы, "Кубок бизнеса по футболу" помогает как спорту, так и компаниям: "Для развития любой организации важны инвестиции в персонал. Футбол – это отличное направление для них. Любой турнир можно выиграть только коллективно. Один футболист, как бы хорошо он ни играл, к победе не приведет. В командах есть лидеры, которые обыгрывают соперников и забивают голы, а есть темные лошадки, которые выполняют огромный объем черновой работы. И, несмотря на разные роли, достичь успеха можно только сообща. То же самое и в бизнесе: только при правильном взаимодействии между работниками организация будет действовать эффективно. По отзывам, участники Кубка бизнеса благодаря эмоциональному заряду работают продуктивнее. Руководители предприятий это понимают, поэтому и инвестируют в участие их сотрудников в турнире. Для АБФФ Кубок бизнеса тоже важен: мы вовлекаем в футбол новые любительские команды. Чем больше людей играет после работы, тем больше будет болельщиков у профессиональных команд и национальной сборной".

Отметим, в "Кубке бизнеса по футболу" успешно выступают команды как из столицы, так и из регионов.

Третье место заняли игроки бобруйского предприятия "ФанДОК" - в решающем матче они обыграли футбольный клуб профсоюза "Евроопта" (2:1). Руководитель команды Александр Винник отмечает, что без футбола предприятие представить тяжело: "Наше имя знакомо всем белорусским болельщикам: о выходе скромной заводской команды в финал Кубка Беларуси 1994 года даже фильмы снимали. За той командой следил весь Бобруйск: мест на стадионе никогда не было, люди на заборы залазили. Для нас это пример борьбы и самоотдачи: многие сотрудники "ФанДОКа", будучи детьми, как раз в те годы начинали заниматься футболом. Они не стали профессиональными спортсменами, но интерес к игре сохранился. Кубок бизнеса помогает его реализовать. Предприятие от участия в турнире тоже выигрывает: коллектив благодаря футболу переживает эмоциональный подъем".

Упорную борьбу в плей-офф "Кубка бизнеса по футболу" демонстрировали команды вне зависимости от сфер деятельности и городов, которые они представляют: разгромный счет зафиксирован лишь в пяти матчах из 16, при этом три поединка завершились сериями пенальти. Отметим, что почти все команды-участницы Кубка бизнеса состояли из сотрудников от рабочих до руководителей. Капитан финалиста Кубка бизнеса "БелАЗ" Вячеслав Векшин рассказал: "Наша команда состоит из ребят, которые на заводе занимают абсолютно разные должности. Операторы станков, плотник строительного производства, сварщик, штамповщик выходят бок о бок с руководителями. Естественно, это помогает объединить и сплотить коллектив, выплеснуть эмоции и получить заряд положительной энергии. Поэтому, несмотря на напряженную и важную работу, мы два раза в неделю находим время для тренировок. Конечно, команда у нас не молодая, так что упор делаем на работу с мячом: нельзя ведь ребят нагружать после смены на заводе!"

Победителем же "Кубка бизнеса - 2018" второй год подряд стала команда "Хёндэ Автоград". После успеха в финале чемпионы проехали с трофеем по улицам столицы на двухэтажном автобусе, а также отпраздновали победу в коттедже столичного клуба. Также лучшая корпоративная команда страны последних двух лет получила возможность участия в чемпионате Европы. По словам лучшего игрока "Кубка бизнеса по футболу" Дениса Жилича, который в компании работает мойщиком, руководство "Хёндэ Автоград" готово отпустить сотрудников на международный турнир: "Судя по счету, прошлогодняя победа в Кубке бизнеса нам далась тяжелее. Но все-таки победа второй раз подряд дорогого стоит – защитить титул психологически сложнее. Даже "Реал" только в прошлом году впервые смог выиграть две Лиги чемпионов подряд. Конечно, футбол помогает нашему коллективу сплотиться. Благодаря Кубку бизнеса мы во время рабочих пауз даже расслабляемся эффективнее – есть интересная тема, о которой можно поговорить. Руководство видит положительную роль футбола и, думаю, отпустит нашу команду на чемпионат Европы в Словению".

К слову, участие в чемпионате Европы – это новый бонус для победителя Кубка бизнеса. Международный турнир уже второй год проводит Ассоциация европейского корпоративного футбола. Квота для Беларуси свидетельствует о признании Кубка бизнеса главным корпоративным турниром страны на международном уровне.

Индивидуальные награды по итогам турнира:

Лучший игрок – Денис Жилич ("Хёндэ Автоград").

Лучший бомбардир – Виктор Сысой (Белорусское бюро по транспортному страхованию). Он забил 18 мячей.

Лучший защитник – Дмитрий Хмельницкий (ФК профсоюза "Евроопт").

Лучший вратарь – Виталий Терентьев ("БелАЗ").

Победители в данных номинациях получили специальные призы, в числе которых сертификат на покупку стильного мужского костюма, часы от "Минского часового завода", спортивная экипировка, подарки от ФК "Динамо-Минск", один из которых - мяч с автографами основной команды футбольного клуба.

Отметим, что после завершения турнира обладатели индивидуальных наград вручили официальные мячи "Кубка бизнеса по футболу" представителю команды слабовидящих футболистов, многократному чемпиону мира и Европы по мини-футболу среди инвалидов по зрению и участнику Паралимпийских игр Сергею Семеняко. Его команда в ближайшее время сыграет на турнире по интуитивному футболу VolkswagenCup, который является частью социального проекта, реализуемого представительством немецкого бренда в Беларуси.

Информационным партнером соревнований является Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА).