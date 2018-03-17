Оптимальные условия для развития массового спорта должны быть в Беларуси повсеместно - Ковальчук

17 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Беларуси повсеместно надо создать максимально благоприятные условия для развития массового спорта. Об этом заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА перед встречей со спортивной общественностью Витебской области.

"Хотим разобраться снизу: со школ, с ДЮСШ посмотреть, почему у нас в спорте такие серьезные проблемы. Государство вкладывает большие средства, а ожидаемого результата нет. Надо найти корень проблем и исправить ситуацию, - сказал министр. - Нам необходимо выстроить четкую систему управления, но главное, создать людям оптимальные условия для занятий спортом".

Изучение проблем неслучайно началось с Витебской области. Регион исторически всегда показывал хорошие результаты в лыжном спорте. "Сегодня этих результатов нет. Лыжные гонки у нас на низком уровне, биатлон мужской оставляет желать лучшего. В женском биатлоне есть Дарья Домрачева. Она уже сделала очень много и может в любой момент оставить спорт. Какой резерв? Кто дышит в спину? На кого мы будем равняться в будущем?" - спросил Сергей Ковальчук. Он подчеркнул, что задача стоит не критиковать, а вместе найти причины, подкорректировать и выстроить работу так, чтобы был результат.

По мнению министра, в Беларуси необходимо выстроить четкую систему поиска и подготовки спортсменов от школы до национальной сборной. "Начинаем с Витебской области, я надеюсь на специалистов и на руководство региона, тем более что Николай Николаевич (председатель облисполкома Николай Шерстнев. - Прим. БЕЛТА) сам и по жизни, и по духу - спортсмен. Я думаю, что это удачный вариант начать именно отсюда и смотреть уже на перспективу будущей Олимпиады в Пекине, чтобы мы смогли через 4 года достойно выступить", - отметил он.

Одна из очевидных проблем - отсутствие в райцентрах специалистов, которые должны заниматься проблемами спорта, аккумулировать идеи, выдвигать инициативы.

Сергей Ковальчук сегодня обсудил вопросы развития спорта в регионах с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым. Разговор на актуальную тему министр продолжил со спортивной общественностью региона, в планах также посещение некоторых спортивных объектов.-0-