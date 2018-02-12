Оргкомитет ОИ-2018 сообщил о новых случаях заражения норовирусом

12 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пхенчхане сообщил о новых случаях заражения норовирусом, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По данным организаторов, 11 февраля было зарегистрировано 19 новых случаев заражения инфекцией. Всего с 1 февраля зафиксировано 177 человек, инфицированных вирусом, 68 из которых уже выздоровели и вернулись к исполнению своих обязанностей на Играх.-0-
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