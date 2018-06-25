Отчетная конференция Федерации хоккея Беларуси состоится 28 июня

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отчетная конференция ассоциации "Федерация хоккея Беларуси" состоится 28 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Итоги сезона планировалось подвести в начале июня, но из-за отсутствия кворума ассоциации конференцию перенесли. Ситуация в белорусском хоккее уже обсуждалась на совещании в Министерстве спорта и туризма.

Из трех белорусских сборных, принимавших участие в топ-дивизионе в прошедшем сезоне, прописку в классе сильнейших сохранила лишь команда до 18 лет. Покинула элитный дивизион и национальная сборная Беларуси, которая на чемпионате мира в Дании заняла 15-е место.-0-