Открытие Дворца гимнастики придаст импульс развитию этого вида спорта в Беларуси - Кабаева

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике (Дворца гимнастики) придаст дополнительный импульс развитию в Беларуси этого вида спорта. Такое мнение высказала в интервью телеканалу ОНТ олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко: Дворец гимнастики стоит вложенных в него денег Глава государства отметил, что Дворец гимнастики стал символичным подарком для представительниц этого вида спорта к наступающему Международному дню женщин. "Мне абсолютно не жаль тех денег, которые мы вложили в это прекрасное здание", - заявил Александр Лукашенко.

Алина Кабаева уверена, что белорусским гимнасткам здесь заниматься будет комфортно. "Такой дворец - один из лучших в мире. Очень рада, что у сборной Беларуси по художественной гимнастике появился такой центр. Они очень долго к этому шли, достойны этого, - сказала спортсменка. - Маленькие детки, которые будут сюда приходить, обязательно станут новыми чемпионами. Когда я зашла в зал, сказала: "Как жалко, что когда я тренировалась, у меня не было таких условий".

РЕПОРТАЖ: Мечты сбываются - белорусские гимнастки обрели новый дом Вдоль всего проспекта встречаются билборды с изображениями белорусских граций и надписью "Мечты сбываются!". Для гимнасток это не высокие слова, а констатация факта. Белорусской художественной гимнастике удалось обрести свой уютный дом.

Отметила Алина Кабаева и месторасположение объекта: "Посмотрите, сколько вокруг жилых домов. Я говорю про себя: если бы у меня не было бы секции рядом, наверняка не пришла бы в художественную гимнастику".

Олимпийская чемпионка призналась, что очень любит белорусскую школу. Гимнастки из Беларуси всегда создавали россиянкам достойную конкуренцию.

Алина Кабаева приняла участие в церемонии открытия Дворца гимнастики. "Без поддержки государства этого центра не было бы. Здорово, что ваш Президент так внимательно относится к спорту", - сказала она.-0-