Открытый чемпионат и первенство области по триатлону пройдут в Могилеве

10 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Открытый чемпионат и первенство области в программе этапа Кубка Беларуси по триатлону пройдут 19 мая в Могилеве, сообщили в Могилевском горисполкоме.
В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2001-2002, 2003-2004 годов рождения, а также юниоры и взрослые спортсмены, в том числе любители. Всего около 80 человек. Они представят Могилев, Минск и Минскую область, Брест и Витебск.
Стартуют соревнования с плавания в 10.00 в Доме спорта. От улицы Клайпедской в 13.30 начнется велогонка, а затем предстоит забег на различные дистанции.-0-
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