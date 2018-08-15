Паралимпиец Игорь Бокий завоевал две золотые награды на старте ЧЕ по плаванию в Дублине

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паралимпиец Игорь Бокий завоевал две золотые награды на стартовавшем в Дублине (Ирландия) чемпионате Европы по плаванию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На одной из своих коронных дистанциях - 100 м баттерфляем - белорус в категории S13 (слабовидящие) занял первое место, показав результат 53,95 сек., не дотянув всего лишь 0,1 сек. до повторения своего же мирового рекорда. На дистанции 100 м брассом Игорь Бокий победил также уверенно - 1 мин. 05,97 сек. Серебряную награду в этом финальном заплыве завоевал другой белорус Владимир Изотов - 1 мин. 07,69 сек.

Игорь Бокий, который является 11-кратным паралимпийским чемпионом, сегодня в вечерней программе соревнований имеет хорошие шансы завоевать очередную медаль. В квалификации он с лучшим временем (2 мин. 08,11 сек.) преодолел 200 м комплексным плаванием.

В категории S11 (тотально незрячие) золотую награду в плавании 50 м вольным стилем завоевал также представитель белорусской команды Георгий Зудилов - 27,01 сек.

Третье место среди атлетов с минимальными нарушениями опорно-двигательного аппарата (SB9) заняла белоруска в финале на 100 м брассом Александра Свадковская, бронзовая награда в активе Анастасии Зудиловой, которая сумела преодолеть также 100 м брассом в категории SB12.

Чемпионат Европы по плаванию среди паралимпийцев в Дублине продолжится до 19 августа.-0-