Паралимпийская сборная Беларуси интенсивно обновляется - Шудейко

24 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Паралимпийская сборная Беларуси интенсивно обновляется, сообщил сегодня генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай Шудейко, выступая на фестивале "Спорт не приемлет границ - Витебщина-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Николая Шудейко, средний возраст участников сборной - чуть более 30 лет. "В настоящее время активно идет подготовка молодого поколения, появляются перспективные спортсмены, которые в будущем будут приносить славу стране. Но и в настоящее время благодаря сплаву опыта и молодости сборная добивается хороших результатов", - констатировал он.

"Радует, что расширилась география спортсменов. Сейчас в национальной сборной представители шести областей и Минска. Нет доминирования каких-то регионов", - отметил генсек Паралимпийского комитета. Он также добавил, что в Витебской области, в частности в Новополоцке и Городке, создана хорошая база для подготовки спортсменов по зимним видам спорта.

В Витебске сегодня проходит Паралимпийский фестиваль "Спорт не приемлет границ - Витебщина-2018". Программа форума включает республиканскую научно-практическую конференцию "Паралимпийский спорт в концепции медико-социальной реабилитации и интеграции" и первый республиканский спортивный фестиваль взаимной интеграции с участием белорусских и российских спортсменов с ограниченными возможностями, студентов Витебского медуниверситета.-0-