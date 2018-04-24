Паралимпийский фестиваль соберет в Витебске участников из Беларуси и России

24 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Паралимпийский фестиваль "Спорт не приемлет границ - Витебщина 2018" соберет сегодня около 100 участников из Беларуси и России в Витебске, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая кафедрой медицинской реабилитации и физической культуры Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ) Татьяна Оленская.

Во время форума будет пароведена республиканская научно-практическая конференция "Паралимпийский спорт в концепции медико-социальной реабилитации и интеграции" и первый республиканский спортивный фестиваль взаимной интеграции с участием белорусских и российских спортсменов с ограниченными возможностями, студентов Витебского медуниверситета. Основными темами для обсуждения станут актуальные вопросы организации инваспорта в Беларуси, аспекты инклюзивных и интеграционных процессов в обществе.

Руководство Витебской области во время фестиваля встретится с чемпионами, призерами и участниками XII Паралимпийских игр 2018 года в Пхенчхане - уроженцами региона. Спортсмены поделятся своими впечатлениями о прошедшей олимпиаде. Специалисты затронут аспекты подготовки и медико-социальной реабилитации спортсменов, особенности организации инваспорта у детей с церебральным параличом. Также расскажут о волонтерском движении в ВГМУ в сфере спорта и вопросах проведения соревнований для людей с нарушением слуха.

В программе мероприятия - танцы на колясках, встречи среди спортсменов-инвалидов и студентов по волейболу сидя, бочче, теннису для незрячих, "шашках в темноте" и мини-футболу.

Фестиваль проходит в соответствии с Национальным планом действий по реализации в Беларуси положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы и дальнейшему содействию развития инклюзивных и интеграционных процессов в обществе. Организаторами форума выступили ВГМУ и Витебский облисполком.-0-