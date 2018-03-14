Паралимпийскому чемпиону белорусу Юрию Голубу вручена в Пхенчхане золотая медаль

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паралимпийскому чемпиону Юрию Голубу вручена золотая медаль зимних Игр. Церемония награждения состоялась на Олимпийском стадионе Пхенчхана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Лукашенко поздравил Юрия Голуба с завоеванием золота на Паралимпиаде в Пхенчхане "После двух серебряных финишей в первых стартах Пхенчхана ты сегодня добился наивысшего результата в своей карьере. Молодец!" - говорится в поздравлении.

Белорус завоевал золотую награду 13 марта в биатлоне в категории В3 для слабовидящих спортсменов. Награда высшей пробы также была вручена партнеру Юрия Голуба по забегу, который вел чемпиона по маршруту, Дмитрию Будиловичу.

Белорус Юрий Голуб завоевал золотую медаль в биатлоне на Паралимпиаде в Пхенчхане Дистанцию в 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами он преодолел за 39 мин. 23,7 сек. Серебряным призером стал украинец Александр Казик - +2,7 сек. Третье место занял еще один представитель Украины - Юрий Уткин (+56,2 сек).

Церемонию награждения белорусских атлетов провели член Совета управляющих Международного Паралимпийского комитета Мохаммед Алхамели и администратор Фонда культурного наследия Республики Корея Йонг Йин Ким.

Чемпион Паралимпиады Юрий Голуб: победить в биатлонной гонке помог счастливый стартовый номер Завершившийся старт получился лучшим в карьере, считает спортсмен. "Накануне, когда получили с партнером по забегу Дмитрием Будиловичем, который вел меня по дистанции, стартовый 16-й номер, мы не сомневались, что все сложится удачно.

После награждения Юрий Голуб отметил, что эмоции его переполняют. "Гонка выдалась крайне непростой. Тепло и снег подтаял, бежать было крайне сложно. Самое главное, что в этих непростых условиях вместе с партнером по забегу Дмитрием Будиловичем завоевали золотую награду", - отметил Юрий Голуб.

В активе белорусского паралимпийца в Пхенчхане три награды (золотая и две серебряные). 14 марта Юрий Голуб выступил и в лыжном спринте, но не сумел пройти стадию квалификации, заняв девятое место.-0-