Первые комплекты олимпийских наград будут разыграны в Пхенчхане

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане сегодня станут известны обладатели первых пяти комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главные надежды белорусских любителей спорта сегодня связаны с выступлением биатлонисток в спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. В ней примут участие 4 представительницы Беларуси: трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 Дарья Домрачева, обладательница сочинской бронзы Надежда Скардино, а также Ирина Кривко и Надежда Писарева.

В соревнованиях по лыжным гонкам выступят Полина Сероносова и Юлия Тихонова. Им предстоит бороться за медали в скиатлоне - 7,5 км классическим ходом и 7,5 км - свободным.

В состязаниях конькобежек белоруска Марина Зуева будет стремится к наградам на дистанции 3000 м.

Без белорусских спортсменов пройдут мужские медальные баталии в прыжках на лыжах с трамплина и шорт-треке на дистанции 1500 м.-0-