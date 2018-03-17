17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые медали разыграли на финальном этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В женском забеге на конькобежном стадионе "Минск-Арены" на 500 м победу одержала чешка Каролина Эрбанова. Она преодолела дистанцию за 38,28 сек. Австрийская спортсменка Ванесса Херцог уступила ей +0,01 сек. Тройку лидеров замкнула Ангелина Голикова. Российская конькобежка проиграла победительнице 0,12 сек.

Ванесса Херцог, Каролина Эрбанова и Ангелина Голикова

В мужской гонке на 500 метров был установлен новый рекорд "Минск-Арены". Голландец Ян Смекенс преодолел дистанцию за 35,07 сек. Вскоре его соотечественник Хейн Оттерспер превзошел это достижение (35,05 сек.) и сместил Яна на вторую строчку. Бронзовым призером стал еще один конькобежец из Нидерландов - Рональд Мульдер (+0,02 сек.).

Ян Смекенс, Хейн Оттерспер и Рональд Мульдер

Два белорусских спортсмена выйдут сегодня на старт финального этапа. Марина Зуева пробежит дистанцию 3000 м, Игнат Головатюк выступит в соревнованиях на 1000 м. Забеги продолжатся 18 марта.-0-

Белорус Игнат Головатюк выступает на дистанции 1000 метров.

Фото Андрея Покумейко