Певец Джейсон Деруло записал гимн чемпионата мира по футболу - 2018

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский исполнитель Джейсон Деруло записал песню, которая станет гимном компании Coca-Cola - официального партнера чемпионата мира по футболу, сообщает ТАСС.

Главной музыкальной темой предстоящего чемпионата, который пройдет в 2018 году в России, станет композиция "Colors", посвященная разным странам, народам и культурам. Официальный релиз песни запланирован на 16 марта 2018 года.

Джейсон Деруло стал известен благодаря своему дебютному синглу "Whatcha Say", который занял первое место в рейтинге популярности музыкального журнала Billboard и был продан в количестве 5 млн копий. Видеоклип на песню "Wiggle", записанный совместно с американским рэпером Снуп Доггом, набрал более 790 млн просмотров на YouTube. Песня "Swalla", выпущенная в 2017 году совместно с Ники Минаж и Ty Dolla Sign, побила этот рекорд: видеоклип был просмотрен более миллиарда раз.-0-