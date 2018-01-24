Пхенчхан во время Олимпиады будет самым безопасным местом в мире - глава МОК

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отметил, что Пхенчхан во время проведения Олимпиады будет самым безопасным местом в мире. Соответствующее заявление он сделал сегодня во время телефонной пресс-конференции, сообщают информагентства.
Томас Бах убежден, что в южнокорейском городе будут созданы все условия для безопасного пребывания команд из всех стран.
Президент МОК также положительно отозвался об объединенной женской хоккейной команде КНДР и Республики Корея. Ее выступление станет "мощным посланием всему миру", считает он. "Создание такой команды уже показывает, что обе страны хотят мира", - подчеркнул Томас Бах.
XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Всего на Играх будет разыграно 102 комплекта наград в 7 видах спорта по 15 дисциплинам. Беларусь будет представлена 28 спортсменами в шести видах спорта.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4394 BYN
|2.437 BYN
|2.44 BYN
|USD
|1.9802 BYN
|1.98 BYN
|1.983 BYN
|RUB
|3.5118 BYN
|3.501 BYN
|3.514 BYN