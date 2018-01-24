Пхенчхан во время Олимпиады будет самым безопасным местом в мире - глава МОК

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отметил, что Пхенчхан во время проведения Олимпиады будет самым безопасным местом в мире. Соответствующее заявление он сделал сегодня во время телефонной пресс-конференции, сообщают информагентства.

Томас Бах убежден, что в южнокорейском городе будут созданы все условия для безопасного пребывания команд из всех стран.

Президент МОК также положительно отозвался об объединенной женской хоккейной команде КНДР и Республики Корея. Ее выступление станет "мощным посланием всему миру", считает он. "Создание такой команды уже показывает, что обе страны хотят мира", - подчеркнул Томас Бах.

XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Всего на Играх будет разыграно 102 комплекта наград в 7 видах спорта по 15 дисциплинам. Беларусь будет представлена 28 спортсменами в шести видах спорта.-0-