17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилоты "МАЗ-СПОРТавто" поборются за призовые места "Дакара-2019". Об этом рассказал руководитель команды Сергей Вязович после возвращения с победного ралли в Туркменистане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Вязовича, команда будет стремиться повторить успех, когда один из МАЗов занял второе место. "Это наши цели. Здесь важны и удача, и поддержка болельщиков, и усилия заводчан, которые должны после гонки в Каракумах привести технику в порядок", - добавил гонщик.

Из Туркменистана команда привезла первый чемпионский титул в своей истории. На ралли-рейде Turkmen Desert Race МАЗ Сергея Вязовича пришел первым, оставив позади все экипажи "КАМАЗ-мастера" - самой титулованной автомобильной команды в мире.

"С первого дня гонки в Туркменистане мы выбрали агрессивную тактику. Последние два этапа пошли в заключительную атаку, отыграли время и уверенно завершили гонку. При этом не только победили в классе грузовиков, но и вошли в первую тройку всех экипажей, в том числе легковых автомобилей", - отметил Сергей Вязович.

Следующим крупным стартом команды "МАЗ-СПОРТавто" станет самый известный ралли-рейд "Дакар-2019", который пройдет с 6 по 17 января 2019 года в Перу.-0-