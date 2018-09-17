17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилоты "МАЗ-СПОРТавто" поборются за призовые места "Дакара-2019". Об этом рассказал руководитель команды Сергей Вязович после возвращения с победного ралли в Туркменистане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По словам Сергея Вязовича, команда будет стремиться повторить успех, когда один из МАЗов занял второе место. "Это наши цели. Здесь важны и удача, и поддержка болельщиков, и усилия заводчан, которые должны после гонки в Каракумах привести технику в порядок", - добавил гонщик.
Из Туркменистана команда привезла первый чемпионский титул в своей истории. На ралли-рейде Turkmen Desert Race МАЗ Сергея Вязовича пришел первым, оставив позади все экипажи "КАМАЗ-мастера" - самой титулованной автомобильной команды в мире.
"С первого дня гонки в Туркменистане мы выбрали агрессивную тактику. Последние два этапа пошли в заключительную атаку, отыграли время и уверенно завершили гонку. При этом не только победили в классе грузовиков, но и вошли в первую тройку всех экипажей, в том числе легковых автомобилей", - отметил Сергей Вязович.
Следующим крупным стартом команды "МАЗ-СПОРТавто" станет самый известный ралли-рейд "Дакар-2019", который пройдет с 6 по 17 января 2019 года в Перу.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4873 BYN
|2.485 BYN
|2.493 BYN
|USD
|2.1364 BYN
|2.128 BYN
|2.138 BYN
|RUB
|3.1332 BYN
|3.127 BYN
|3.138 BYN