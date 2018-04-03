Пятый турнир юных гандболистов на призы Андрея Барбашинского соберет команды из 5 стран

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конце апреля в Ошмянах пройдет пятый международный турнир юных гандболистов на призы олимпийского чемпиона Андрея Барбашинского. На этот раз соревнования приурочены к Году малой родины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации гандбола.

В турнире выступят 8 команд юношей 2003-2004 годов рождения из Беларуси, Литвы, Молдовы, России и Украины. На предварительном этапе участники будут разделены на два квартета, затем по две лучшие команды разыграют 1-4-е места, остальные поспорят за 5-8-е итоговые позиции.

Соревнования пройдут с 28 апреля по 1 мая на площадке спортивно-оздоровительного комплекса в Ошмянах. Андрей Барбашинский родился в Ошмянах и является почетным гражданином этого города. Долгие годы он играл в составе прославленного минского СКА, с которым становился чемпионом и обладателем Кубка Советского Союза. В 1992 году вместе с партнерами по объединенной команде СНГ завоевал золото на Олимпийских играх в Барселоне. После завершения активной игровой карьеры заслуженный мастер спорта Андрей Барбашинский постоянно помогает юным воспитанникам ошмянской детско-юношеской спортивной школы, в которой он начинал путь к вершинам мирового гандбола.-0-