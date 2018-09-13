Победители и призеры республиканского турнира по футболу "Кожаный мяч" определены в Минске

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители и призеры республиканского турнира по футболу "Кожаный мяч" определены сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лучшие команды из всех областей Беларуси на протяжении четырех дней в трех возрастных группах у мальчиков и одной у девочек вели упорную борьбу на двух полях комплекса футбольного клуба "Минск".
Среди мальчиков 2008-2009 годов рождения в финале сыграли ребята из "Уникум-ЦТДМ" (Борисовский район) и столичной "Фортуны". Основное время завершилось со счетом 3:3. Представители Минской области победили в серии пенальти - 4:3.
Футбол уже давно не исключительно мужской вид спорта, что доказали и финалистки турнира в соревнованиях среди девочек. Главный приз "Кожаного мяча" оспаривали команды "Кока-Кола" (Шумилинский район) и "Надежда" из Щучинского района. В итоге команда из Гродненской области была сильнее (4:0) и вошла в историю как первый чемпион "Кожаного мяча" среди девочек.
В средней возрастной группе у мальчиков победителями стали игроки из "Торнадо" (Минск), которые обыграли в финале "Штурм" (Узденский район) - 4:2.
В старшей возрастной группе среди игроков 2004-2005 годов рождения основное время игры между командами "Азимут" (Дрогичинский район) - "Фортуна" (Минск) завершилось вничью - 2:2. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Брестского региона - 3:1.
На церемонии награждения ребят ожидали кубки и медали, ценные призы и подарки, которые вручили первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов, заместитель председателя БФФ Юрий Курбыко, генеральный секретарь БФФ Юрий Вергейчик, главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко.
Как отметили организаторы, в отборочных соревнованиях "Кожаного мяча" в 2018 году приняли участие 3084 команды, на поле выходил 41 251 юный футболист. Турнир является самым массовым спортивным состязанием для подрастающего поколения.
"Кожаный мяч" впервые был проведен в 1964 году, победителем всесоюзного финала стала минская команда "Чайка". После распада Советского Союза состязания юных футболистов в Беларуси были возрождены в 1997 году. В них могут принимать участие только те ребята, которые не занимаются в специализированных футбольных школах и академиях.
Организаторами турнира "Кожаный мяч" выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусская федерация футбола и БРСМ.-0-
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