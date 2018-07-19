Почетный трофей юниорского ЧМ по баскетболу среди девушек представлен в Минске

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почетный трофей юниорского чемпионата мира (U-17) по баскетболу среди девушек представлен сегодня в Минске в преддверии старта турнира на специальной пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Кубок мира, обладатель которого станет известен после финальной встречи 29 июля, представляет собой позолоченную каменную глыбу, которая, как и юные игроки, требует огранки.

Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков на презентации призвал болельщиков и СМИ в дни чемпионата мира, с 21 по 29 июля, быть рядом с белорусской командой. "Поддержка любителей баскетбола, представителей масс-медиа будет очень нужна в ходе турнира в Минске", - отметил он.

Многие из команд уже прибыли в Минск и проводят подготовку к турниру. Главный тренер сборной Беларуси Виктория Дацун рассказала, какое впечатление на гостей произвела организация турнира для игроков до 17 лет. "Общалась с коллегами из сборной Франции, они поражены серьезной подготовкой, которая соответствует самым высоким стандартам проведения даже взрослых турниров по баскетболу", - подчеркнула она.

По словам Виктории Дацун, белорусская команда, несмотря на потерю одного из лидеров при подготовке к чемпионату тяжелого форварда Ирины Кравченко, постарается показать результат, если не лидерскими качествами отдельных баскетболисток, то командной игрой.

Во время пресс-конференции, в которой принимали участие представители Минспорта, Минсвязи и ФИБА, состоялась презентация медалей, награждение победителя конкурса на лучшее имя для талисмана планетарного первенства ("Буслiк" - Прим. БЕЛТА) и торжественная церемония презентации почтового проекта и гашение марок "Кубак свету па баскетболе ФIБА-2018 сярод жаночых каманд U-17".

Чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет пройдет в Минске с 21 по 29 июля. Участниками турнира станут 16 сильнейших сборных в этой возрастной категории: Мали, Анголы, США, Канады, Аргентины, Колумбии, Китая, Австралии, Японии, Новой Зеландии, Беларуси, Франции, Венгрии, Италии, Латвии, Испании. Матчи турнира пройдут на паркете Дворца спорта, а также в спорткомплексе Falcon Arena.

На первом этапе сборная Беларуси сыграет в предварительной группе А с командами Колумбии (21 июля), Японии (22 июля) и Франции (24 июля).-0-

Фото Андрея Покумейко