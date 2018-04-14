Подбор игроков в сборной Беларуси на предстоящий ЧМ в Дании боеспособный - Пушков

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подбор игроков в сборной Беларуси на предстоящий в мае чемпионат мира в Дании боеспособный. Об этом заявил журналистам тренер национальный сборной, наставник гродненского "Немана" Сергей Пушков, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нашей сборной неплохой подбор хоккеистов, боеспособный. Тренировочные игры показывают, что у игроков есть потенциал. Ребята прекрасно понимают, что защищают честь страны, выкладываются на тренировках, в матчах. Вдобавок белорусские игроки получат шанс проявить себя на мировом форуме, показать себя с лучшей стороны", - отметил Сергей Пушков.

Тренер также попросил СМИ воздержаться от пессимистических настроений перед стартом турнира.

"Ажиотаж вокруг предстоящего чемпионата высокий, многие из игроков НХЛ уже дали свое согласие на участие в турнире в своих сборных. Отмечу, за последние пять-семь лет предстоящий чемпионат будет одним из самых сложных и интересных", - сказал начальник отдела проведения соревнований ФХБ Владислав Клочков.

В федерации уже всерьез задумались и о составе на чемпионат мира 2021 года, который Минск и Рига проведут совместно. По мнению специалистов, в национальную команду могут войти многие игроки из нынешнего подрастающего поколения. "На данный момент наша юниорская сборная до 18 лет находится в Челябинске. Ее ожидают товарищеские игры с Россией и Чехией, после чего определится окончательный состав на мировой форум. В этой команде очень неплохой подбор игроков, равно как и в молодежной сборной. Надеемся, хоккеисты смогут закрепиться в профессиональных клубах в ближайшее время и выступят за сборную Беларуси на домашнем чемпионате мира 2021 года", - рассказал начальник центра подготовки национальных команд ФХБ Алексей Калюжный.

Национальная сборная Беларуси по хоккею в данный момент находится в Швейцарии, где проводит спарринги с альпийской дружиной. Далее ее ждут домашние поединки с Данией и Норвегией. Первый матч на чемпионате мира подопечные Дэйва Льюиса проведут 4 мая против Швеции.-0-