Появилась официальная версия гимна ЧМ-2018 по футболу

Американский исполнитель Jason Derulo выложил аудиозапись официального гимна чемпионата мира по футболу 2018 года. Им стал сингл Colors, который прозвучит на открытии турнира 14 июня.

Напомним, Российская Федерация впервые примет футбольный чемпионат мира. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах по всей стране.

Джейсон Деруло получил широкую известность после записи песни "Whatcha Say", реализованную в количестве около 5 млн копий. Сингл "Swalla", выпущенный в прошлом году совместно с Ники Минаж и Ty Dolla Sign просмотрели более миллиарда раз.