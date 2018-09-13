Полузащитник сборной Беларуси по футболу Сергей Кисляк стал очередным новичком брестского "Динамо"

Сергей Кисляк на стадионе "Брестский". Фото из архива

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник сборной Беларуси по футболу Сергей Кисляк перешел в "Динамо-Брест", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Контракт подписан на 2,5 года, игрок призван укрепить среднюю линию брестчан. Сергей Кисляк известен по выступлениям за минское "Динамо", казанский "Рубин", ФК "Краснодар", турецкий "Газиантепспор". Последним местом работы полузащитника был павлодарский "Иртыш".

В национальной сборной Беларуси Кисляк провел 67 матчей.

Брестское "Динамо" в чемпионате Беларуси после 19 матчей с 29 очками занимает седьмое место.-0-