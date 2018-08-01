После первого тайма матча футбольной Лиги чемпионов БАТЭ выигрывает у ХИКа 2:1

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хельсинки завершился первый тайм матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ХИК - БАТЭ. Впереди борисовчане 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Поначалу хозяева завладели инициативой, но ближе к середине тайма борисовчане выровняли игру и дважды поразили ворота ХИКа. На 21-й минуте мяч попал в цель после рикошета от капитана хозяев Рафиньи, а через 3 минуты точный удар нанес капитан БАТЭ Игорь Стасевич. Еще через 4 минуты хозяева сократили разрыв после удара Моштага Якуби.
В первой игре в Борисове соперники сыграли вничью - 0:0.-0-
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