Правительство сделало все необходимое для выступления белорусов на Олимпиаде - Василий Жарко

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство сделало все необходимое для полноценной подготовки и выступления белорусских спортсменов на зимних Олимпийских играх, которые совсем скоро стартуют в Пхенчхане. Об этом заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко на заседании коллегии Министерства спорта и туризма, передает корреспондент БЕЛТА.

Теперь все решения должны оперативно приниматься административной группой белорусской делегации непосредственно на месте событий. Все белорусские любители спорта надеются на успешное выступления нашей команды на Олимпиаде, сказал Василий Жарко.

Говоря об основных задачах спортивной отрасли в 2018 году, вице-премьер отметил подготовку к Европейским играм - 2019. Нужно приложить максимум усилий, чтобы успешно выполнить весь план мероприятий по организации предстоящего масштабного форума. Василий Жарко сообщил, что в прошлом году были некоторые проблемы с реконструкцией спортивных объектов, на которых пройдут соревнования Евроигр. Минспортом полностью освоены средства только по базе в Стайках, на остальных нужно как можно быстрее наверстать отставание и дальше работать по графику. Кроме того, необходимо подготовить и провести на высоком уровне запланированные тестовые соревнования, чтобы исключить всякие шероховатости за год до Европейских игр. Минспорт должен координировать и контролировать работу по всем объектам вне зависимости от их ведомственной подчиненности, подчеркнул Василий Жарко. То же самое касается и ключевого момента - подготовки белорусских спортсменов к предстоящим состязаниям. Минспорт должен обеспечить жесткий контроль за организацией тренировочного процесса в тесном контакте с комплексными научными группами.

Однако не только Европейскими играми будет жить страна - в 2018 году Беларусь примет более 70 крупных международных турниров, которые нужно организовать на должном уровне. Среди главных грядущих событий этого года легкоатлетический матч команд Беларуси, балканских стран и стран Персидского залива, который намечено провести в июне на реконструированном стадионе "Динамо" в Минске. В сентябре 2019 года эта арена примет еще одно знаковое соревнование - матчевую встречу легкоатлетов Европы и США. Кроме того, уже сейчас необходимо готовиться к чемпионату мира по хоккею 2021 года. Минск имеет опыт проведения планетарного хоккейного форума в 2014 году, но ЧМ-2021 будет другим - вместе с Минском его примет Рига, поэтому надо скоординировать работу с представителями латвийской стороны. Вся работа по организации и проведению соревнований должна идти в тесном взаимодействии с федерациями по видам спорта, обратил внимание Василий Жарко.-0-