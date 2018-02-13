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Праздник в поддержку белорусских олимпийцев пройдет 14 февраля в "Раубичах"

Спорт 13.02.2018 | 08:15
Фото из архива
Фото из архива
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Новости сюжета Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
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13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной спортивно-массовый праздник в поддержку белорусских спортсменов, выступающих на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, пройдет на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" 14 февраля, сообщили БЕЛТА в управлении образования Миноблисполкома.

"Мероприятие проводится для вовлечения детей в пропаганду олимпийских ценностей, популяризации зимних видов спорта среди учащихся учреждений общего среднего образования Минской области, поддержки национальной сборной команды Беларуси на XXIII Олимпийских играх, а также приобщения ребят к систематическим занятиям физической культурой и спортом", - отметили в управлении.

Областной спортивно-массовый праздник состоится в рамках республиканской акции "Разам з камандай!". Юные спортсмены будут состязаться в лыжных гонках. В старшей возрастной группе участники соревнований 2002-2003 годов рождения выступят на дистанции 2,9 км. Ребята 2004-2005 годов рождения пробегут 2,3 км. В младшей группе, где на старт выйдут лыжники 2006-2007 годов рождения, протяженность дистанции будет 1,8 км.

Сильнейших наградят во всех возрастных группах.

Организаторами мероприятия являются управление образования и управление спорта и туризма Миноблисполкома.-0-

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Теги
Минская область, Олимпиада, праздник
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